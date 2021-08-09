Певица Максим после затяжной болезни опубликовала у себя в "Инстаграме" первый пост. Сегодня артистку переведут в обычную палату из реанимации, где она находилась два месяца из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

"Всем привет, я снова с вами!" — такими словами начала певица своё обращение. — "Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала: два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью".

Артистка поблагодарила врачей, которые спасли её, и поклонников, которые искренне переживали и поддерживали.

"Я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой земле и хоть пока с трудом, но дышу", — такими словами певица Максим закончила свой пост.