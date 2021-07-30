Прокуратура возбудила дело на комика Идрака Мирзализаде

Прокуратура Москвы возбудила административное дело в отношении комика Идрака Мирзализаде за унижение человеческого достоинства. Как Лайфу рассказал адвокат стендапера Сергей Бадамшин, фраза, из-за которой обвиняют юмориста, была вырвана из контекста.

"Могу сказать, что фраза вырвана из контекста. Основное направление всего выступления было как раз против ксенофобии. Да, фраза звучит неподобающим образом. Конечно же, неподготовленному человеку все шутки зайти не могут, потому что нужно понимать специфику выступления и самих стендаперов. К шутке нужно относиться как к шутке", — сказал Бадамшин.

Адвокат добавил, что никто никого не желал унизить — ни по национальному признаку, ни по полу, языку или расе. При этом он заметил, что не является критиком и надеялся, что надзорное ведомства также им не станет.

"Материалы поступили в прокуратуру из центра по содействию экстремизму. Дальше дело направится в суд и суд будет окончательным критиком и редактором шуток, которые прозвучали на выступлении", — добавил собеседник Лайфа.