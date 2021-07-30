Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Доронина арестовали на два месяца

Как сообщил корреспондент Лайфа, в ходе заседания суда Доронин заявил, что хочет остаться на свободе, чтобы отдать людям деньги. Его адвокат заверил, что вкладчики выдавали деньги не лично ему, а своим знакомым — распространителям.

Сегодня, 30 июля, стало известно, что в Казани был задержан сооснователь финансовой организации Finiko Кирилл Доронин. В июле в правоохранительные органы пожаловались сотни вкладчиков Finiko, они заявили, что не могут вывести свои денежные средства из личного кабинета, а их аккаунты оказались недоступны. Суммы ущерба варьировались от ста тысяч до десяти миллионов рублей.