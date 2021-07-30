Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Доронина арестовали на два месяца
На суде он заявил, что хочет остаться на свободе, чтобы отдать людям деньги, которые они потеряли.
Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Доронина арестовали на два месяца. Видео © LIFE
Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца (до 28 сентября) одного из основателей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина.
Как сообщил корреспондент Лайфа, в ходе заседания суда Доронин заявил, что хочет остаться на свободе, чтобы отдать людям деньги. Его адвокат заверил, что вкладчики выдавали деньги не лично ему, а своим знакомым — распространителям.
Сегодня, 30 июля, стало известно, что в Казани был задержан сооснователь финансовой организации Finiko Кирилл Доронин. В июле в правоохранительные органы пожаловались сотни вкладчиков Finiko, они заявили, что не могут вывести свои денежные средства из личного кабинета, а их аккаунты оказались недоступны. Суммы ущерба варьировались от ста тысяч до десяти миллионов рублей.
Комментариев: 0