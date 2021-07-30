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Нападение на штаб ООН произошло в Афганистане

В этом районе проходили боевые действия между талибами и правительственными войсками.

30 июля, 15:09
<p>Фото © Noam Galai / WireImage</p>

Фото © Noam Galai / WireImage

На штаб Организации Объединённых Наций в Афганистане было совершено нападение неизвестных, в результате погиб полицейский, а ещё несколько офицеров получили ранения. Об этом сообщила Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

"Виновные в этом нападении должны быть выявлены и привлечены к ответственности", — сказала глава МООНСА Дебора Лайонс.

Она отметила, что штаб-квартиру обстреляли из гранатомёта и артиллерии, никто из сотрудников ООН не пострадал. Сейчас организация пытается в срочном порядке восстановить картину нападения. При этом известно, что 30 июля в этом районе проходили боевые действия между движением "Талибан"* и правительственными войсками.

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Напомним, положение дел в Афганистане обострилось именно после того, как США начали выводить свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. 22 июля Пентагон заявил о выводе войск из Афганистана почти на 95%.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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