Нападение на штаб ООН произошло в Афганистане
В этом районе проходили боевые действия между талибами и правительственными войсками.
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На штаб Организации Объединённых Наций в Афганистане было совершено нападение неизвестных, в результате погиб полицейский, а ещё несколько офицеров получили ранения. Об этом сообщила Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА).
"Виновные в этом нападении должны быть выявлены и привлечены к ответственности", — сказала глава МООНСА Дебора Лайонс.
Она отметила, что штаб-квартиру обстреляли из гранатомёта и артиллерии, никто из сотрудников ООН не пострадал. Сейчас организация пытается в срочном порядке восстановить картину нападения. При этом известно, что 30 июля в этом районе проходили боевые действия между движением "Талибан"* и правительственными войсками.
Напомним, положение дел в Афганистане обострилось именно после того, как США начали выводить свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. 22 июля Пентагон заявил о выводе войск из Афганистана почти на 95%.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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