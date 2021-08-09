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Учителей и чиновников решили перевести на российские мессенджеры

Определённую роль в этом сыграл инцидент с компанией Zoom, которая ограничила доступ к сервису видеосвязи для отечественных организаций.

9 августа, 11:49
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Российские чиновники, а также сотрудники школ и вузов могут быть переведены на коммуникацию через отечественные IT-сервисы. Как сообщает "Коммерсант", правительство уже разработало соответствующий план.

Отмечается, что необходимость в таких мерах возникла в условиях перехода многих работников на удалённый формат работы. Также определённую роль сыграл инцидент с компанией Zoom, которая ограничила доступ к сервису видеосвязи для российских организаций.

Zoom запретил российским госучреждениям пользоваться своей видеосвязью

Zoom запретил российским госучреждениям пользоваться своей видеосвязью

Уже к Новому году Министерство цифрового развития РФ планирует представить нормативно-правовую базу по переходу на разработанную ведомством госплатформу "поддержки рабочих коммуникаций" бюджетных организаций, а к февралю 2022 года аналогичные документы представят Минобразования и Минпросвещения. При этом пока эксперты скептически относятся к нововведениям из-за их трудной реализации, хоть и называют инициативу полезной.

"Даже на государственном уровне часто используются иностранные платформы", — отметил гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский.

Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий международные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч россиян открывать представительства в нашей стране.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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