Учителей и чиновников решили перевести на российские мессенджеры

Российские чиновники, а также сотрудники школ и вузов могут быть переведены на коммуникацию через отечественные IT-сервисы. Как сообщает "Коммерсант", правительство уже разработало соответствующий план.

Отмечается, что необходимость в таких мерах возникла в условиях перехода многих работников на удалённый формат работы. Также определённую роль сыграл инцидент с компанией Zoom, которая ограничила доступ к сервису видеосвязи для российских организаций.

Уже к Новому году Министерство цифрового развития РФ планирует представить нормативно-правовую базу по переходу на разработанную ведомством госплатформу "поддержки рабочих коммуникаций" бюджетных организаций, а к февралю 2022 года аналогичные документы представят Минобразования и Минпросвещения. При этом пока эксперты скептически относятся к нововведениям из-за их трудной реализации, хоть и называют инициативу полезной.

"Даже на государственном уровне часто используются иностранные платформы", — отметил гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский.