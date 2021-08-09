Из-за большой нагрузки на лёгкие певице Максим (Марина Максимова) пока запрещено петь. Об этом Лайфу рассказала директор артистки Маргарита Соколова.

"Сил пока ещё немного, немного энергии... К сожалению, пока запрещено петь, летать, чтобы не было нагрузки на лёгкие, на какой период это будет, неизвестно. Потому что всё будет зависеть от того, как лёгкие будут восстанавливаться", — объяснила представитель Максим.