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"Сил пока немного": Директор МакSим рассказала о состоянии и настрое певицы

Исполнительнице необходимо время на восстановление после тяжёлой болезни, но она уже самостоятельно передвигается, ест и читает.

9 августа, 12:06
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CKwDdE7Jdx7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">maksimartist</a></p>

Фото © Instagram / maksimartist

Из-за большой нагрузки на лёгкие певице Максим (Марина Максимова) пока запрещено петь. Об этом Лайфу рассказала директор артистки Маргарита Соколова.

"Сил пока ещё немного, немного энергии... К сожалению, пока запрещено петь, летать, чтобы не было нагрузки на лёгкие, на какой период это будет, неизвестно. Потому что всё будет зависеть от того, как лёгкие будут восстанавливаться", — объяснила представитель Максим.

По словам Соколовой, у певицы отличное настроение, она самостоятельно передвигается, ест и читает. У неё есть телефон, и она уже обратилась к своим фанатам в "Инстаграме". Но Максим необходимо время на восстановление, поскольку сил и энергии ещё немного.

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Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, смотрит телевизор и даже покидает свою палату.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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