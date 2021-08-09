"Сил пока немного": Директор МакSим рассказала о состоянии и настрое певицы
Исполнительнице необходимо время на восстановление после тяжёлой болезни, но она уже самостоятельно передвигается, ест и читает.
Фото © Instagram / maksimartist
Из-за большой нагрузки на лёгкие певице Максим (Марина Максимова) пока запрещено петь. Об этом Лайфу рассказала директор артистки Маргарита Соколова.
"Сил пока ещё немного, немного энергии... К сожалению, пока запрещено петь, летать, чтобы не было нагрузки на лёгкие, на какой период это будет, неизвестно. Потому что всё будет зависеть от того, как лёгкие будут восстанавливаться", — объяснила представитель Максим.
По словам Соколовой, у певицы отличное настроение, она самостоятельно передвигается, ест и читает. У неё есть телефон, и она уже обратилась к своим фанатам в "Инстаграме". Но Максим необходимо время на восстановление, поскольку сил и энергии ещё немного.
Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, смотрит телевизор и даже покидает свою палату.
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