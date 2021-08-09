НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В ФМБА опровергли информацию о дефиците донорской крови в России

Там подчеркнули, что существующие запасы в пять раз превышают ежемесячную норму выдачи компонентов.

9 августа, 12:23
<p>Фото © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

В России не наблюдается дефицита донорской крови и её компонентов. Об этом заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве РФ (ФМБА), комментируя появившуюся в СМИ информацию.

"ФМБА России официально заявляет, что на сегодняшний день в учреждениях службы крови нет дефицита крови и её компонентов", — сообщили в агентстве.

Названа сумма, которую заплатят привитым "Спутником V" донорам антиковидной плазмы в Москве

Названа сумма, которую заплатят привитым "Спутником V" донорам антиковидной плазмы в Москве

Там подчеркнули, что на сегодняшний день в запасе имеется 250 тонн плазмы, что превышает норму на ежемесячную выдачу в пять раз.

Ранее Лайф сообщал, что Министерство промышленности и торговли РФ предупредило о риске возникновения дефицита иммуноглобулина в стране.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1