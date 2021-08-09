В ФМБА опровергли информацию о дефиците донорской крови в России

В России не наблюдается дефицита донорской крови и её компонентов. Об этом заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве РФ (ФМБА), комментируя появившуюся в СМИ информацию.

"ФМБА России официально заявляет, что на сегодняшний день в учреждениях службы крови нет дефицита крови и её компонентов", — сообщили в агентстве.

Там подчеркнули, что на сегодняшний день в запасе имеется 250 тонн плазмы, что превышает норму на ежемесячную выдачу в пять раз.