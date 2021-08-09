Резиденцию Лукашенко пометили в Google Maps как "Поместье диктатора"

Рабочую резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске неизвестные обозначили в Google Maps как "Поместье диктатора". Сейчас глава государства находится во Дворце независимости.

Скриншот © Google Maps

В здании проходит встреча белорусского лидера с прессой, экспертами и общественностью. За несколько часов Лукашенко уже высказался по важным вопросам, которые актуальны для Белоруссии и мира в целом. Он предрёк Украине трагедию в случае попытки вернуть Донбасс силой и предостерёг Запад от попыток начать третью мировую войну.