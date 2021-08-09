Резиденцию Лукашенко пометили в Google Maps как "Поместье диктатора"
В данный момент в здании проходит встреча белорусского лидера с прессой, экспертами и общественностью.
Александр Лукашенко. Фото © Пресс-служба президента Республики Беларусь
Рабочую резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске неизвестные обозначили в Google Maps как "Поместье диктатора". Сейчас глава государства находится во Дворце независимости.
Скриншот © Google Maps
В здании проходит встреча белорусского лидера с прессой, экспертами и общественностью. За несколько часов Лукашенко уже высказался по важным вопросам, которые актуальны для Белоруссии и мира в целом. Он предрёк Украине трагедию в случае попытки вернуть Донбасс силой и предостерёг Запад от попыток начать третью мировую войну.
Напомним, что 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама же она сразу после выборов покинула Белоруссию и устроила "турне" по Европе.
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