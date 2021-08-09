НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Резиденцию Лукашенко пометили в Google Maps как "Поместье диктатора"

В данный момент в здании проходит встреча белорусского лидера с прессой, экспертами и общественностью.

9 августа, 15:02
<p>Александр Лукашенко. Фото © Пресс-служба президента Республики Беларусь</p>

Александр Лукашенко. Фото © Пресс-служба президента Республики Беларусь

Рабочую резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске неизвестные обозначили в Google Maps как "Поместье диктатора". Сейчас глава государства находится во Дворце независимости.

Скриншот © Google Maps

Скриншот © Google Maps

В здании проходит встреча белорусского лидера с прессой, экспертами и общественностью. За несколько часов Лукашенко уже высказался по важным вопросам, которые актуальны для Белоруссии и мира в целом. Он предрёк Украине трагедию в случае попытки вернуть Донбасс силой и предостерёг Запад от попыток начать третью мировую войну.

Лукашенко рассказал об "очень скором" уходе с поста президента Белоруссии

Лукашенко рассказал об "очень скором" уходе с поста президента Белоруссии

Напомним, что 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама же она сразу после выборов покинула Белоруссию и устроила "турне" по Европе.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Соловьёв счёл странным условие Лукашенко для признания Крыма российским

сегодня в 14:27

"Не будет победителей": Лукашенко предостерёг Запад от попыток начать третью мировую войну

сегодня в 13:07

Греция попросила у России самолёты и вертолёты для тушения природных пожаров

сегодня в 15:16

Умерший после шлепка по ягодицам "угонщик" пытался спасти из-под машины котёнка

сегодня в 15:21

Один из лидеров хоккейного ЦСКА Шалунов перешёл в "Локомотив"

сегодня в 15:11

Новости партнеров

Layer 1