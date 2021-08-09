НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Не будет победителей": Лукашенко предостерёг Запад от попыток начать третью мировую войну

Он предлагает странам вместе обсудить, как выйти из этого положения, пока все не увязли настолько, что обратного пути не осталось.

9 августа, 13:07
<p>Фото © <a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Республики Беларусь</a></p>

Фото © Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности призвал Запад не развязывать третью мировую войну и сесть за стол переговоров.

"Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей, а если будут — это не вы. Поэтому успокойтесь. И давайте, пока мы всё это терпеливо переносим, сядем за стол переговоров и начнём говорить о том, как выйти из этого положения, потому что увязнем настолько, что обратно пути не будет", — заявил он.

Также Лукашенко прокомментировал введение Великобританией санкций против Минска, назвав власти страны прихвостнями США. Лондону президент предложил "подавиться этими санкциями", а Белоруссию призвал успокоиться, взять голову в руки и подумать, как выйти из сложившейся ситуации.

Лукашенко рассказал об "очень скором" уходе с поста президента Белоруссии

Лукашенко рассказал об "очень скором" уходе с поста президента Белоруссии

Напомним, Правительство Великобритании приняло пакет новых экономических, торговых и авиационных санкций в отношении белорусского правительства. Ограничительные меры коснутся не только поставок различных товаров, но и ряда видных чиновников.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1