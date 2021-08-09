"Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей, а если будут — это не вы. Поэтому успокойтесь. И давайте, пока мы всё это терпеливо переносим, сядем за стол переговоров и начнём говорить о том, как выйти из этого положения, потому что увязнем настолько, что обратно пути не будет", — заявил он.