"Не будет победителей": Лукашенко предостерёг Запад от попыток начать третью мировую войну
Он предлагает странам вместе обсудить, как выйти из этого положения, пока все не увязли настолько, что обратного пути не осталось.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности призвал Запад не развязывать третью мировую войну и сесть за стол переговоров.
"Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей, а если будут — это не вы. Поэтому успокойтесь. И давайте, пока мы всё это терпеливо переносим, сядем за стол переговоров и начнём говорить о том, как выйти из этого положения, потому что увязнем настолько, что обратно пути не будет", — заявил он.
Также Лукашенко прокомментировал введение Великобританией санкций против Минска, назвав власти страны прихвостнями США. Лондону президент предложил "подавиться этими санкциями", а Белоруссию призвал успокоиться, взять голову в руки и подумать, как выйти из сложившейся ситуации.
Напомним, Правительство Великобритании приняло пакет новых экономических, торговых и авиационных санкций в отношении белорусского правительства. Ограничительные меры коснутся не только поставок различных товаров, но и ряда видных чиновников.
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