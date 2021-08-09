Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга на выборы в Госдуму

Сам политик заявил о намерении обжаловать решение в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

Московский городской суд отменил регистрацию Льва Шлосберга как кандидата в депутаты Государственной думы в Ховринском одномандатном округе № 207. Данную информацию подтвердили в пресс-службе партии.

"Московский городской суд по административному иску кандидата в депутаты Государственной думы по одномандатному округу № 207 от партии "Зелёные" А. Пангаева принял решение об отмене моей регистрации как кандидата в депутаты ГД в одномандатном округе", — написал Шлосберг в телеграм-канале.

Он отметил, что получит решение суда в 16 часов 10 августа и вместе с юристами обжалует его в Первом апелляционном суде общей юрисдикции. Шлосберг добавил, что считает решение необоснованным и "по существу неправовым".