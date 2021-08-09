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Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга на выборы в Госдуму

Сам политик заявил о намерении обжаловать решение в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

9 августа, 12:41
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CR_yowaDIWX/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> levshlosberg</a></p>

Фото © Instagram / levshlosberg

Московский городской суд отменил регистрацию Льва Шлосберга как кандидата в депутаты Государственной думы в Ховринском одномандатном округе № 207. Данную информацию подтвердили в пресс-службе партии.

"Московский городской суд по административному иску кандидата в депутаты Государственной думы по одномандатному округу № 207 от партии "Зелёные" А. Пангаева принял решение об отмене моей регистрации как кандидата в депутаты ГД в одномандатном округе",написал Шлосберг в телеграм-канале.

Он отметил, что получит решение суда в 16 часов 10 августа и вместе с юристами обжалует его в Первом апелляционном суде общей юрисдикции. Шлосберг добавил, что считает решение необоснованным и "по существу неправовым".

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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