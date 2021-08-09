Мужчина, который несколько часов незаконно удерживал 14-летнюю школьницу и насиловал её, уже был осуждён за убийство. Он вышел на свободу около четырёх лет назад. Об этом Лайфу сообщил источник, близкий к следствию.

6 августа у подозреваемого был день рождения, но праздновать он начал ещё накануне вечером. Сначала мужчина выпивал пиво, затем перешёл на водку. В это время в доме находилась несовершеннолетняя, которая приглядывала за двумя детьми его сожительницы. Как сообщает источник, подозреваемый решил поделиться со школьницей историями из жизни и в красках описал, как убил своего отчима несколько лет назад. Мужчина пояснил следователям, что во время рассказа увидел страх в глазах девочки, и ему это очень понравилось. Школьница испугалась и просилась выйти, но это ещё больше возбудило подозреваемого, и он решился на изнасилование.

Также от источника Лайф узнал о том, что сожительница задержанного в данный момент находится на седьмом месяце беременности от него.