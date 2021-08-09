Школьница из Железногорска обвинила отца второго ребёнка в побоях, и теперь его разыскивает полиция

15-летней Даше из Железногорска никак не везёт в её бурной личной жизни. Не так давно девушка заявила, что беременна во второй раз от своего парня Максима. Ребёнка школьница решила оставить, а будущий отец заверил её, что будет помогать. Однако на днях парочка поссорилась и парень напал на Дашу, оставив на её теле укусы и синяки.

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Молодая мама не стала это терпеть и обратилась к судмедэксперту, чтобы позднее заявить на бывшего ухажёра в полицию. Однако правоохранители уже заинтересовались 17-летним жителем Самарской области, который вступил в интимную связь с несовершеннолетней Дашей, не достигшей даже возраста согласия. Сейчас полиция активно ищет молодого человека, а школьница в сториз демонстрирует полученные синяки.

Сегодня идти на медэкспертизу, а у меня всё тело в синяках из-за укусов этого *** Макса. И хотела вас предупредить, больше я с ним не общаюсь, с ребёнком он помогать не будет. У него своя жизнь Школьница Даша

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Хотя всего недавно девушка заявляла подписчикам, что у неё наконец-то всё наладилось. Она узнала о беременности, но аборт делать не стала. Школьница планировала с двумя детьми переехать в Барнаул и снимать там трёхкомнатную квартиру с подругой — тоже молодой мамой, пишет "Стархит". Также возлюбленный Максим должен был во всём ей помогать, тем более став совершеннолетним. Однако всё пошло наперекосяк.

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