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Школьница из Железногорска, родившая в 14 лет, в слезах рассказала, что боится делать аборт

Школьница Дарья из Железногорска Красноярского края стала известна после того, как оказалась в центре скандала. Девочка забеременела в 13 лет, заявив, что отец ребенка — её 10-летний приятель.

26 июля, 14:13

Фото © Telegram

Позже ученица призналась, что её изнасиловал 16-летний парень. Школьница родила дочку и стала активно вести соцсети, периодически заставляя пользователей думать, что снова беременна. Теперь в телеграм-канале уже 15-летней Даши появилось видео, где она говорит, что действительно опять ждёт ребенка и не знает, как ей поступить.

Видео © Telegram

Девочка в слезах рассказывает, что боится делать аборт, и отмечает, что отец малыша не проявил никакого участия. В соцсетях появился снимок парня с подписью "Сама виновата".

Фото © Telegram

Фото © Telegram

Я места себе не нахожу из-за того, что я не знаю, что мне делать с ребёнком. Если я сделаю аборт, я могу остаться бесплодной. Тем более я убиваю живого человека

Даша

Фото © Telegram

Фото © Telegram

Впрочем, некоторые пользователи считают, что Дарья обманывает и всего лишь хочет привлечь внимание к своим аккаунтам. На что школьница заявила, что "электронный тест не подделать".

Тело девушки, которая вела тайную жизнь эскортницы, нашли залитым бетоном под Новосибирском

Тело девушки, которая вела тайную жизнь эскортницы, нашли залитым бетоном под Новосибирском

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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