Школьница из Железногорска, родившая в 14 лет, в слезах рассказала, что боится делать аборт

Позже ученица призналась, что её изнасиловал 16-летний парень. Школьница родила дочку и стала активно вести соцсети, периодически заставляя пользователей думать, что снова беременна. Теперь в телеграм-канале уже 15-летней Даши появилось видео, где она говорит, что действительно опять ждёт ребенка и не знает, как ей поступить.