Школьница из Железногорска, родившая в 14 лет, в слезах рассказала, что боится делать аборт
Школьница Дарья из Железногорска Красноярского края стала известна после того, как оказалась в центре скандала. Девочка забеременела в 13 лет, заявив, что отец ребенка — её 10-летний приятель.
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Позже ученица призналась, что её изнасиловал 16-летний парень. Школьница родила дочку и стала активно вести соцсети, периодически заставляя пользователей думать, что снова беременна. Теперь в телеграм-канале уже 15-летней Даши появилось видео, где она говорит, что действительно опять ждёт ребенка и не знает, как ей поступить.
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Девочка в слезах рассказывает, что боится делать аборт, и отмечает, что отец малыша не проявил никакого участия. В соцсетях появился снимок парня с подписью "Сама виновата".
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Я места себе не нахожу из-за того, что я не знаю, что мне делать с ребёнком. Если я сделаю аборт, я могу остаться бесплодной. Тем более я убиваю живого человека
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Впрочем, некоторые пользователи считают, что Дарья обманывает и всего лишь хочет привлечь внимание к своим аккаунтам. На что школьница заявила, что "электронный тест не подделать".
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