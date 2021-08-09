"Волосы — настоящие": Мемный украинский журналист Гордон показал фото в молодости, но его никто не узнал
Подписчики сразу же сравнили телеведущего с Вахтангом Кикабидзе, Авраамом Линкольном и даже с молодым Иосифом Сталиным.
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал в Сети архивное фото, на котором у него была шевелюра и даже борода. Многие подписчики даже не могли поверить, что на снимке действительно он.
"Волосы на голове и борода — настоящие. Киев, 1991 год", — написал журналист под фотографией.
Подписчики мгновенно отреагировали на публикацию и высказались в комментариях. Его сразу же сравнили с Вахтангом Кикабидзе, Авраамом Линкольном и даже с молодым Иосифом Сталиным. Фолловеры сошлись во мнении, что мемный журналист был в молодости очень привлекателен.
"Дмитрий, складывается впечатление, что вы жили во все времена и во всех народах", "Какой красивый грузин", "Умоляю, Дмитрий, отпусти бороду", "Как диктатор", "Я бы подумал, что это американский киногерой", — гласят комментарии удивлённых пользователей под фото.
Ранее журналист поспорил на тему Украины с врачом и телеведущим Евгением Комаровским, который раскритиковал уровень жизни в стране. Медик заявил, что Незалежная не может считать себя развитым государством, на что Дмитрий Гордон шутливо назвал телеведущего ватником.
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