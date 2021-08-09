Умерший после шлепка по ягодицам "угонщик" пытался спасти из-под машины котёнка

Житель Петербурга, который умер после шлепка по ягодицам на улице Кораблестроителей, не угонял машину, а пытался спасти из-под неё котёнка. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на очевидцев.

"Я видел, как он здесь шарился с фонариком, наверное, хотел спасти кота, потом решил залезть под машину. Кот мяукал две минуты. Потом его (парня. — Прим. ред.) было не видно, но я слышал, как он говорил: "Кис-кис-кис", — говорит один из жильцов дома, рядом с которым случилось несчастье.

Ещё один очевидец рассказал, что животное не могло пошевелиться, запутавшись в проводах от наушников. Когда молодой человек залез под машину за котёнком, к нему и подошёл хозяин авто. Собеседники канала также отметили, что слышали звук, будто кто-то бил по капоту. Кроме того, наутро рядом с автомобилем была найдена пустая коробка от телескопа, а котёнка на месте происшествия никто не обнаружил.

Сейчас следователи изучают записи с камер, установленных на месте гибели молодого человека, также эксперты выясняют причины, по которым произошла остановка сердца. Родители юноши не понимают, как тот мог умереть от испуга, будучи совершенно здоровым. Погибшему было всего 20 лет, он учился в ИТМО и работал преподавателем кружка радиостроения в лицее № 30.