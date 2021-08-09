Путин учредил новые орден и медаль за заслуги в области культуры
Ими будут награждать за активное участие в творческой деятельности российских организаций культуры и искусства.
Фото © Официальный сайт Президента России
Президент РФ Владимир Путин учредил орден "За заслуги в культуре и искусстве" и медаль "За труды в культуре и искусстве". Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. Данных наград могут быть удостоены граждане за создание театральных постановок, кино- и телефильмов, литературных и музыкальных произведений, концертных и цирковых программ и т.д.
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"Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" могут быть награждены иностранные граждане за активное участие в творческой деятельности российских организаций культуры и искусства", — говорится в документе.
Орден представляет собой прямой равноконечный крест с концами, оформленными в виде картушей, наложенный на квадратную пластину из серебра с позолотой, с вырезанными углами, покрытыми эмалью цветов Государственного флага РФ. Медаль "За труды в культуре и искусстве" также будет выполнена из серебра с позолотой. Она имеет форму круга диаметром 32 миллиметра. На её лицевой стороне изображение равноконечного креста. В его центре изображён герб России.
Ранее Путин наградил музыканта Петра Мамонова орденом Дружбы. Также данной награды был удостоен известный телеведущий Андрей Малахов.
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