Путин учредил новые орден и медаль за заслуги в области культуры

Президент РФ Владимир Путин учредил орден "За заслуги в культуре и искусстве" и медаль "За труды в культуре и искусстве". Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. Данных наград могут быть удостоены граждане за создание театральных постановок, кино- и телефильмов, литературных и музыкальных произведений, концертных и цирковых программ и т.д.

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"Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" могут быть награждены иностранные граждане за активное участие в творческой деятельности российских организаций культуры и искусства", — говорится в документе.