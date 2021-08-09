Шерлок, Бонд и Винни: Названы самые популярные "книжные" клички собак в России
При выборе длинного имени кинолог советует придумать короткий вариант для использования при тренировках и на прогулке.
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"Алиса из Страны чудес" писателя Льюиса Кэрролла возглавила рейтинг кличек собак, названных в честь литературных героев. Об этом сообщило РИА "Новости", изучив данные Российской кинологической федерации (РКФ).
"Герои известных литературных произведений зачастую привлекают собаководов своими именами. Здесь бы я дал совет хозяевам не выбирать длинные имена, лучше всего подбирать односложное или двусложное имя, так будет проще запомнить кличку", — отметил президент РКФ Владимир Голубев в беседе с агентством.
С именем Алиса было зарегистрировано 2099 собак. Далее идёт Гамлет из одноимённого произведения Уильяма Шекспира — 640 собак.
- Шерлок — 546 собак
- Джульетта — 521
- Ромео — 461
- Питер Пен — 416
- [Джеймс] Бонд — 318
- Винни [Пух] — 232
"Ещё очень важный момент при выборе клички — это возможность для собаки распознать своё имя среди других слов. Если вы всё-таки остановились на длинном имени, обязательно подумайте над тем, как вы его можете сократить для использования при тренировках и на прогулке", — посоветовал Голубев.
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