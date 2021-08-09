"Алиса из Страны чудес" писателя Льюиса Кэрролла возглавила рейтинг кличек собак, названных в честь литературных героев. Об этом сообщило РИА "Новости", изучив данные Российской кинологической федерации (РКФ).

"Герои известных литературных произведений зачастую привлекают собаководов своими именами. Здесь бы я дал совет хозяевам не выбирать длинные имена, лучше всего подбирать односложное или двусложное имя, так будет проще запомнить кличку", — отметил президент РКФ Владимир Голубев в беседе с агентством.

С именем Алиса было зарегистрировано 2099 собак. Далее идёт Гамлет из одноимённого произведения Уильяма Шекспира — 640 собак.

Шерлок — 546 собак

Джульетта — 521

Ромео — 461

Питер Пен — 416

[Джеймс] Бонд — 318

Винни [Пух] — 232

"Ещё очень важный момент при выборе клички — это возможность для собаки распознать своё имя среди других слов. Если вы всё-таки остановились на длинном имени, обязательно подумайте над тем, как вы его можете сократить для использования при тренировках и на прогулке", — посоветовал Голубев.