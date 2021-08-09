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В Минцифры объяснили перевод чиновников и учителей на российские мессенджеры

В министерстве подчеркнули, что существует вероятность утечек информации и санкционные риски.

9 августа, 16:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Требования для чиновников и работников бюджетных организаций по использованию российских приложений будут касаться только рабочего взаимодействия. Об этом заявили в Минцифры РФ.

Там объяснили изменения необходимостью защитить "соответствующие данные" и гарантировать безопасность перемещения служебной и личной информации, а также иных сведений. Это коснётся групповых видео- и голосовых конференций. Сервис не будет разрабатываться с нуля, поскольку на российском рынке есть подходящие решения.

"Необходимо защитить данные и гарантировать отсутствие несанкционированного доступа к ним. Сейчас такие коммуникации ведутся в основном в бесплатных, в том числе зарубежных, облачных сервисах, не обеспечивающих необходимый уровень безопасности передаваемой информации. Для корпоративных лицензий существуют санкционные риски запрета на поставку в организации госсектора зарубежных программных продуктов", — заявили в Минцифры.

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Напомним, российских чиновников, а также сотрудников школ и вузов планируется перевести на коммуникацию через отечественные IT-сервисы. По некоторым данным, правительство уже разработало соответствующий план.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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