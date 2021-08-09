В Минцифры объяснили перевод чиновников и учителей на российские мессенджеры

Требования для чиновников и работников бюджетных организаций по использованию российских приложений будут касаться только рабочего взаимодействия. Об этом заявили в Минцифры РФ.

Там объяснили изменения необходимостью защитить "соответствующие данные" и гарантировать безопасность перемещения служебной и личной информации, а также иных сведений. Это коснётся групповых видео- и голосовых конференций. Сервис не будет разрабатываться с нуля, поскольку на российском рынке есть подходящие решения.

"Необходимо защитить данные и гарантировать отсутствие несанкционированного доступа к ним. Сейчас такие коммуникации ведутся в основном в бесплатных, в том числе зарубежных, облачных сервисах, не обеспечивающих необходимый уровень безопасности передаваемой информации. Для корпоративных лицензий существуют санкционные риски запрета на поставку в организации госсектора зарубежных программных продуктов", — заявили в Минцифры.