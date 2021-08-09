Байден расширил санкции в отношении Белоруссии

Президент США Джо Байден расширил санкции, которые были введены администрацией Вашингтона в отношении Белоруссии. Указ и письмо главы государства в адрес конгресса распространил Белый дом.

"Я, президент США Джозеф Байден, настоящим расширяю масштаб действия чрезвычайного положения, объявленного в указе № 13405 от 16 июня 2006 года, обнаружив, что вредоносная деятельность белорусского режима [Александра Лукашенко] и многолетние злоупотребления направлены на подавление демократии, соблюдения прав человека и основных свобод в Белоруссии", — говорится в документе.

Американский лидер пояснил, что в отношении Минска введены санкции из-за незаконной и репрессивной деятельности властей, фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 года, а также из-за нарушения и создания угрозы для международных гражданских авиаперевозок. По словам Байдена, режим Лукашенко представляет серьёзную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.