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Байден расширил санкции в отношении Белоруссии

По словам американского лидера, режим Лукашенко представляет серьёзную угрозу национальной безопасности Штатов.

9 августа, 15:50

Джо Байден. Фото © Facebook / WhiteHouse

Президент США Джо Байден расширил санкции, которые были введены администрацией Вашингтона в отношении Белоруссии. Указ и письмо главы государства в адрес конгресса распространил Белый дом.

"Я, президент США Джозеф Байден, настоящим расширяю масштаб действия чрезвычайного положения, объявленного в указе №  13405 от 16 июня 2006 года, обнаружив, что вредоносная деятельность белорусского режима [Александра Лукашенко] и многолетние злоупотребления направлены на подавление демократии, соблюдения прав человека и основных свобод в Белоруссии", — говорится в документе.

Американский лидер пояснил, что в отношении Минска введены санкции из-за незаконной и репрессивной деятельности властей, фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 года, а также из-за нарушения и создания угрозы для международных гражданских авиаперевозок. По словам Байдена, режим Лукашенко представляет серьёзную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

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Ранее Правительство Великобритании приняло пакет новых экономических, торговых и авиационных санкций в отношении белорусского правительства. Ограничительные меры коснутся не только поставок различных товаров, но и ряда видных чиновников.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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