Офис Зеленского вызвал гнев украинцев из-за петуха в "русской косоворотке"

На Украине снова разгорелся спор "вышиванка или косоворотка". Только теперь пользователи обсуждают не одежду лидера Незалежной Владимира Зеленского, а арт-объект у офиса главы государства.

Ко Дню независимости у здания установили детскую площадку, созданную по мотивам работ художницы, лауреата Национальной премии Украины имени Шевченко Марии Примаченко в жанре "наивного искусства". Одна из фигурок этого арт-проекта и стала яблоком раздора. Украинцы сочли, что петух одет в русскую косоворотку.

"Скажите мне, что это фейк! Скажите мне, что это фотошоп! Скажите мне, что это всё неправда! Обдолбанный петух в косоворотке возле Офиса президента Украины", — написал в "Фейсбуке" бывший советник главы Минобороны Украины Юрий Бирюков.

Пользователи Сети присоединились к возмущению Бирюкова. В итоге в офисе президента были вынуждены оправдаться. По их словам, внешний вид всех персонажей арт-проекта утверждал благотворительный фонд "Творческое наследие семьи Марии Примаченко", художница сама часто вышивала и шила наряды для знакомых.

"Один из героев её полотна — петушок в вышиванке, а не в косоворотке, как некоторые утверждают. По словам знатоков украинской традиционной одежды, такой разрез на воротнике мужской рубашки характерен для национального костюма Днепропетровского региона, где был довольно популярным в XIX веке", — объяснили в офисе президента интернет-изданию "Страна.ua".