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Офис Зеленского вызвал гнев украинцев из-за петуха в "русской косоворотке"

Администрации пришлось объясняться. Там заверили, что на птице национальный костюм жителей Днепропетровского региона.

9 августа, 15:34
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2997756983826432&set=a.1448822695386543&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юрий Бирюков</a></p>

Фото © Facebook / Юрий Бирюков

На Украине снова разгорелся спор "вышиванка или косоворотка". Только теперь пользователи обсуждают не одежду лидера Незалежной Владимира Зеленского, а арт-объект у офиса главы государства.

Ко Дню независимости у здания установили детскую площадку, созданную по мотивам работ художницы, лауреата Национальной премии Украины имени Шевченко Марии Примаченко в жанре "наивного искусства". Одна из фигурок этого арт-проекта и стала яблоком раздора. Украинцы сочли, что петух одет в русскую косоворотку.

"Скажите мне, что это фейк! Скажите мне, что это фотошоп! Скажите мне, что это всё неправда! Обдолбанный петух в косоворотке возле Офиса президента Украины", — написал в "Фейсбуке" бывший советник главы Минобороны Украины Юрий Бирюков.

Пользователи Сети присоединились к возмущению Бирюкова. В итоге в офисе президента были вынуждены оправдаться. По их словам, внешний вид всех персонажей арт-проекта утверждал благотворительный фонд "Творческое наследие семьи Марии Примаченко", художница сама часто вышивала и шила наряды для знакомых.

Зеленский поздравил украинцев с Днём вышиванки в русской косоворотке и вызвал шквал насмешек

Зеленский поздравил украинцев с Днём вышиванки в русской косоворотке и вызвал шквал насмешек

"Один из героев её полотна — петушок в вышиванке, а не в косоворотке, как некоторые утверждают. По словам знатоков украинской традиционной одежды, такой разрез на воротнике мужской рубашки характерен для национального костюма Днепропетровского региона, где был довольно популярным в XIX веке", — объяснили в офисе президента интернет-изданию "Страна.ua".

Ранее эксперт по деловому этикету объяснила, кто подставил Зеленского с русской косовороткой в День вышиванки. Президент Украины не до конца разбирается в данном вопросе, однако не считает необходимым консультироваться со специалистами, отметила Николаева.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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