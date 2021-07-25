Сложно поверить, что крошка-щенок за год превратился в великана, но эти весёлые фото доказывают всё

Когда щенок по кличке Максимус попал в семью Калеба и Эшлин Меллстрем, он почти помещался у них в ладонях. Однако вскоре всё изменилось.