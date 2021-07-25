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Сложно поверить, что крошка-щенок за год превратился в великана, но эти весёлые фото доказывают всё

Когда щенок по кличке Максимус попал в семью Калеба и Эшлин Меллстрем, он почти помещался у них в ладонях. Однако вскоре всё изменилось.

25 июля, 08:00

Фото © Facebook / Judy Arthur

Когда щенок немецкого дога Максимус поселился в доме, он был самым маленьким из четырёх собак Меллстремов, как и его "сестричка" — шпиц Далия. Новому члену семьи оказались рады не все хвостатые. Но пушистик стал расти такими быстрыми темпами, что не считаться с ним уже было нельзя.

Фото © Facebook / Judy Arthur

Фото © Facebook / Judy Arthur

Шайенн и Чарли не сразу пошли с ним на контакт. Шайенн до сих пор от него не в восторге. Она настоящая папина дочка, и ей не нравится, когда кто-то перетягивает внимание

Эшлин Меллстрем

Фото © Facebook / Judy Arthur

Фото © Facebook / Judy Arthur

Буквально за год пёс перерос всех своих четверолапых приятелей и превратился в настоящего великана. А владельцы с радостью запечатлели этот процесс, пишет The Dodo. Однако уговорить всех питомцев позировать порой было не так просто.

Фото © Facebook / Judy Arthur

Фото © Facebook / Judy Arthur

Я сразу поняла, что нужно делать фотографии его взросления, иначе сама перестала бы верить, что раньше Максимус был таким маленьким. Я была одержима тем, чтобы документировать изменения каждую неделю. <...> Все должны ровно сидеть, а в некоторые дни это могло стать проблемой: кто-то хотел фотографироваться, а кто-то — нет. Когда собаки выстраивались в ряд, я выкрикивала глупые слова, которые им нравятся, просто чтобы они посмотрели в объектив, а я в тот момент делала кучу фотографий

Эшлин Меллстром

Фото © Facebook / Judy Arthur

Фото © Facebook / Judy Arthur

Сейчас Максимусу три года, и он весит целых 90 килограммов. За это время Чарли уже свыкся с присутствием нового члена семьи, а малышка Далия и вовсе стала его закадычной подругой и партнёром по шалостям. На момент встречи собаки были примерно одного размера, но теперь шпиц меньше лапы дога, который этого совсем не замечает.

Фото © Facebook / Judy Arthur

Фото © Facebook / Judy Arthur

Максимус понятия не имеет, насколько он большой. И для Далии он правая рука. Эти двое вместе постоянно создают нам проблемы

Эшлин Меллстром

40 млн просмотров за сутки: Хозяйка поборола медведя, который забрался на забор и схватил одну из её собак

40 млн просмотров за сутки: Хозяйка поборола медведя, который забрался на забор и схватил одну из её собак

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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