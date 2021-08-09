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Арестованный за убийство экс-депутат КПРФ ездил пьяным и был осуждён за кражу

Помимо этого у парламентария накопились долги по неуплаченным штрафам, налоговым сборам и коммунальным услугам.

9 августа, 16:35
<p>Александр Котелевский. Фото © VK</p>

Александр Котелевский. Фото © VK

Экс-депутат КПРФ Александр Котелевский, забивший до смерти инвалида в Башкирии, ранее уже представал перед судом. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, в 2008 году будущий парламентарий был осуждён за кражу, однако уголовное дело было прекращено по примирению сторон. Спустя семь лет, в 2015 году, Котелевский попался полицейским, будучи за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого сейчас у депутата висит задолженность перед судебными приставами в размере 240 тысяч рублей, среди которых неуплаченные штрафы, налоги и коммунальные услуги.

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Как ранее сообщал Лайф, трагедия произошла в городе Мелеузе в Башкирии. По версии следствия, инвалид Ильфат Тухветев делал украшения для свадьбы Котелевского. За день до торжества жених пришёл в мастерскую за заказом. Мужчины выпили, а ночью Тухветева нашли мёртвым со следами жутких побоев. После убийства депутата задержали, а следователи возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Котелевский уже арестован, вины в содеянном он не признаёт.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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