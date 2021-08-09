Арестованный за убийство экс-депутат КПРФ ездил пьяным и был осуждён за кражу

По его данным, в 2008 году будущий парламентарий был осуждён за кражу, однако уголовное дело было прекращено по примирению сторон. Спустя семь лет, в 2015 году, Котелевский попался полицейским, будучи за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого сейчас у депутата висит задолженность перед судебными приставами в размере 240 тысяч рублей, среди которых неуплаченные штрафы, налоги и коммунальные услуги.