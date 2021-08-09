Байден обвинил Лукашенко в попытках удержать власть в Белоруссии любой ценой
Американский лидер напомнил, что после выборов год назад в стране были задержаны тысячи мирных демонстрантов.
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Президент США Джо Байден заявил, что действия лидера Белоруссии Александра Лукашенко являются "незаконной попыткой удержать власть любой ценой". Об этом говорится в его официальном заявлении, посвящённом расширению американских санкций в отношении Минска.
"Режим Лукашенко фальсифицировал выборы, после чего последовала жестокая кампания репрессий для подавления инакомыслия. В частности, это задержание тысяч мирных демонстрантов, заключение в тюрьму более 500 активистов, лидеров гражданского общества и журналистов. Действия режима Лукашенко являются незаконной попыткой удержать власть любой ценой", — говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.
Американский лидер припомнил также ситуацию с посадкой в белорусской столице самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. По мнению Байдена, это создало опасность для международных авиаперевозок.
Напомним, что объявление о новых санкциях США приурочили к дате, в которую в прошлом году в Белоруссии состоялись выборы главы страны (9 августа 2020 года). Она стала отправной точкой для массовых акций протеста оппозиции.
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