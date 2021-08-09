Байден обвинил Лукашенко в попытках удержать власть в Белоруссии любой ценой

Президент США Джо Байден заявил, что действия лидера Белоруссии Александра Лукашенко являются "незаконной попыткой удержать власть любой ценой". Об этом говорится в его официальном заявлении, посвящённом расширению американских санкций в отношении Минска.

"Режим Лукашенко фальсифицировал выборы, после чего последовала жестокая кампания репрессий для подавления инакомыслия. В частности, это задержание тысяч мирных демонстрантов, заключение в тюрьму более 500 активистов, лидеров гражданского общества и журналистов. Действия режима Лукашенко являются незаконной попыткой удержать власть любой ценой", — говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

Американский лидер припомнил также ситуацию с посадкой в белорусской столице самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. По мнению Байдена, это создало опасность для международных авиаперевозок.