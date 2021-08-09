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Эксперт назвал логичным переход российских чиновников на отечественные мессенджеры

По его мнению, в непопулярности российских приложений виновата только слабая реклама.

9 августа, 16:52
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Решение перевести всех российских госслужащих и педагогов на российские мессенджеры является логичным и правильным, считает шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" и интернет-эксперт Леонтий Букштейн. Он объяснил, почему власти собираются использовать приложения отечественного производства.

"Это не мания преследования. Это не поиск врагов за углом. Это нормальное состояние страны, которая сама может", — заявил Букштейн в эфире радио "Комсомольская правда".

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По мнению эксперта, из-за популярности конференций в сервисе видео-конференц-связи Zoom россияне не знают о его отечественном аналоге TrueConf, который позволяет одновременно подключать до 1000 человек. И в том, что такие российские приложения не популярны, виновата только слабая реклама.

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"Сейчас идёт война через киберпреступления и так далее. Если это не остановить, в мире будет хаос. Поэтому давайте сейчас так — у вас есть своё, у нас есть своё. Встречаемся на нейтральной площади и будем спокойно выяснять отношения", — добавил интернет-эксперт.

Ранее стало известно, что российские чиновники, а также сотрудники школ и вузов могут быть переведены на коммуникацию через отечественные IT-сервисы, и правительство уже разработало соответствующий план. Также Лайф рассказывал, почему требования для чиновников и работников бюджетных организаций по использованию российских приложений будут касаться только рабочего взаимодействия.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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