Эксперт назвал логичным переход российских чиновников на отечественные мессенджеры

Решение перевести всех российских госслужащих и педагогов на российские мессенджеры является логичным и правильным, считает шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" и интернет-эксперт Леонтий Букштейн. Он объяснил, почему власти собираются использовать приложения отечественного производства.

"Это не мания преследования. Это не поиск врагов за углом. Это нормальное состояние страны, которая сама может", — заявил Букштейн в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению эксперта, из-за популярности конференций в сервисе видео-конференц-связи Zoom россияне не знают о его отечественном аналоге TrueConf, который позволяет одновременно подключать до 1000 человек. И в том, что такие российские приложения не популярны, виновата только слабая реклама.