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МИД объявил о закрытии въезда в Россию ряду граждан Великобритании

Рестрикции стали ответом на недружественные действия властей Лондона в адрес Москвы.

9 августа, 17:16
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

РФ вводит персональные санкции в отношении ряда граждан этой страны, вовлечённых в антироссийскую деятельность. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин. По его словам, Лондон под надуманными и абсурдными предлогами в декабре 2020-го и апреле 2021 года объявил о введении персональных санкций против граждан России из-за якобы имевших место нарушений прав человека.

"В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию РФ", — говорится в его заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Лахонин отметил, что после выхода из Евросоюза Великобритания ещё больше активизировалась в наращивании санкционного инструментария, в том числе и для демонстрации лидерства в кампании очернительства России. В МИД считают это попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия.

Ранее Правительство Великобритании приняло пакет новых экономических, торговых и авиационных санкций в отношении белорусского правительства. Ограничительные меры коснутся не только поставок различных товаров, но и ряда видных чиновников. Также о расширении санкций заявил и президент США Джо Байден приурочив их к дате, в которую в прошлом году в Белоруссии состоялись выборы главы страны (9 августа 2020 года). Она стала отправной точкой для массовых акций протеста оппозиции.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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