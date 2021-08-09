МИД объявил о закрытии въезда в Россию ряду граждан Великобритании

РФ вводит персональные санкции в отношении ряда граждан этой страны, вовлечённых в антироссийскую деятельность. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Николай Лахонин. По его словам, Лондон под надуманными и абсурдными предлогами в декабре 2020-го и апреле 2021 года объявил о введении персональных санкций против граждан России из-за якобы имевших место нарушений прав человека.

"В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию РФ", — говорится в его заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лахонин отметил, что после выхода из Евросоюза Великобритания ещё больше активизировалась в наращивании санкционного инструментария, в том числе и для демонстрации лидерства в кампании очернительства России. В МИД считают это попыткой вмешательства во внутренние дела другого государства и оказания давления на российскую систему правосудия.