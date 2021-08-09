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США ввели санкции против трёх российских компаний

Отмечается, что ограничительные меры будут действовать на протяжении двух лет, однако этот срок может быть сокращён.

9 августа, 13:49
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Власти США ввели санкции против трёх российских компаний в связи с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Соответствующее уведомление Госдепартамент страны опубликовал в Федеральном реестре.

По версии Вашингтона, научно-производственное предприятие "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow ("Чартер Грин Лайт Москва") и Asia-Invest ("Эйша-инвест") нарушили данный закон, а потому с 29 июля в отношении этих организаций действуют ограничительные меры. Также в список компаний-нарушителей попали организации из Ирака и Сирии. Отмечается, что санкции будут действовать на протяжении двух лет, однако этот срок может быть сокращён или прекращён по решению госсекретаря США.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла, зачем США готовят новые антироссийские санкции. Дипломат подчеркнула, что Москва всегда закономерно отвечала на незаконные действия Вашингтона.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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