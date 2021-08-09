Власти США ввели санкции против трёх российских компаний в связи с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Соответствующее уведомление Госдепартамент страны опубликовал в Федеральном реестре.

По версии Вашингтона, научно-производственное предприятие "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow ("Чартер Грин Лайт Москва") и Asia-Invest ("Эйша-инвест") нарушили данный закон, а потому с 29 июля в отношении этих организаций действуют ограничительные меры. Также в список компаний-нарушителей попали организации из Ирака и Сирии. Отмечается, что санкции будут действовать на протяжении двух лет, однако этот срок может быть сокращён или прекращён по решению госсекретаря США.