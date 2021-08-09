США ввели санкции против трёх российских компаний
Отмечается, что ограничительные меры будут действовать на протяжении двух лет, однако этот срок может быть сокращён.
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Власти США ввели санкции против трёх российских компаний в связи с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Соответствующее уведомление Госдепартамент страны опубликовал в Федеральном реестре.
По версии Вашингтона, научно-производственное предприятие "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow ("Чартер Грин Лайт Москва") и Asia-Invest ("Эйша-инвест") нарушили данный закон, а потому с 29 июля в отношении этих организаций действуют ограничительные меры. Также в список компаний-нарушителей попали организации из Ирака и Сирии. Отмечается, что санкции будут действовать на протяжении двух лет, однако этот срок может быть сокращён или прекращён по решению госсекретаря США.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла, зачем США готовят новые антироссийские санкции. Дипломат подчеркнула, что Москва всегда закономерно отвечала на незаконные действия Вашингтона.
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