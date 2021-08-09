Путин призвал объединиться под эгидой ООН для борьбы с морскими пиратами
Он отметил, что российская сторона многое делает для сохранения и укрепления международного правопорядка на море.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин предложил странам объединить усилия и создать специальную структуру в рамках системы ООН для борьбы с морским пиратством. Об этом он сообщил на заседании Совбеза ООН высокого уровня по морской безопасности.
"На наш взгляд, было бы полезно осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооружённому разбою и другой криминальной активности на море", — отметил президент.
Также он отметил, что российская сторона многое делает для сохранения и укрепления международного правопорядка на море. К тому же Москва заинтересована в построении продуктивного взаимодействия с Ассоциацией регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана.
"Наша страна активно участвует в работе по всему комплексу этих вопросов как в ООН, так и в рамках многочисленных региональных форматов, в том числе по линии Контактной группы по пиратству у берегов Сомали, Регионального форума ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности и Восточно-Азиатских саммитов", — добавил Путин.
Ранее Путин заявил, что главная задача ООН состоит в том, чтобы не допустить новой мировой войны, любые новые правила игры должны формироваться под её эгидой.
Комментариев: 0