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Путин призвал объединиться под эгидой ООН для борьбы с морскими пиратами

Он отметил, что российская сторона многое делает для сохранения и укрепления международного правопорядка на море.

9 августа, 13:26
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин предложил странам объединить усилия и создать специальную структуру в рамках системы ООН для борьбы с морским пиратством. Об этом он сообщил на заседании Совбеза ООН высокого уровня по морской безопасности.

"На наш взгляд, было бы полезно осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооружённому разбою и другой криминальной активности на море", отметил президент.

Также он отметил, что российская сторона многое делает для сохранения и укрепления международного правопорядка на море. К тому же Москва заинтересована в построении продуктивного взаимодействия с Ассоциацией регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана.

"Наша страна активно участвует в работе по всему комплексу этих вопросов как в ООН, так и в рамках многочисленных региональных форматов, в том числе по линии Контактной группы по пиратству у берегов Сомали, Регионального форума ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности и Восточно-Азиатских саммитов", добавил Путин.

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Ранее Путин заявил, что главная задача ООН состоит в том, чтобы не допустить новой мировой войны, любые новые правила игры должны формироваться под её эгидой.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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