Молдавия отозвала своего посла в России Владимира Головатюка. Об этом в ходе заседания правительства сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

"Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ одобрено", — сказала она.

Как сообщает ТАСС, кадровое решение, принятое Правительством Молдавии, никак не связано с отношением двух стран, а касается только вопросов его профессиональной деятельности.