Молдавия отозвала своего посла в России
Отмечается, что решение не связано с двусторонними отношениями стран.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Молдавия отозвала своего посла в России Владимира Головатюка. Об этом в ходе заседания правительства сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.
"Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ одобрено", — сказала она.
Как сообщает ТАСС, кадровое решение, принятое Правительством Молдавии, никак не связано с отношением двух стран, а касается только вопросов его профессиональной деятельности.
Напомним, что ранее МИД Молдавии уже отзывал Владимира Головатюка из России для консультаций и оценки аспектов его поведения.
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