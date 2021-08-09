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Молдавия отозвала своего посла в России

Отмечается, что решение не связано с двусторонними отношениями стран.

9 августа, 13:14
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Молдавия отозвала своего посла в России Владимира Головатюка. Об этом в ходе заседания правительства сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

"Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ одобрено", — сказала она.

Как сообщает ТАСС, кадровое решение, принятое Правительством Молдавии, никак не связано с отношением двух стран, а касается только вопросов его профессиональной деятельности.

Напомним, что ранее МИД Молдавии уже отзывал Владимира Головатюка из России для консультаций и оценки аспектов его поведения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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