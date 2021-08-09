В Бишкеке опровергли сообщения о заложниках в ЦУМе

В Бишкеке милиция оцепила здание ЦУМа из-за сообщения о якобы бомбе. Однако после проверки эта информация не подтвердилась, как и информация о захвате заложников. Сейчас посетителей уже запускают обратно в здание. Об этом рассказал глава службы безопасности ЦУМа Виктор Жирков.

"В 15:55 (12:55 мск) поступил анонимный звонок в милицию... о якобы бомбе в ЦУМе. В соответствии с мерами безопасности мы вынуждены эвакуировать всех работников и посетителей. Никаких заложников здесь не было, это уже выдумки. Была только информация о заложенном устройстве. Приехали спецслужбы, проверили всё, ничего не подтвердилось", — цитирует его Sputnik Кыргызстан.

Сейчас правоохранительные органы разыскивают людей, которые распространили ложную информацию о захвате заложников.

Также сегодня милиция оцепила другой крупный торговый центр — ГУМ, который находится напротив ЦУМа. По данным СМИ, людей оттуда эвакуировали, милиция проверяла сообщения о подозрительном предмете. По последним данным, в ГУМе также ничего не нашли, оцепление снято.