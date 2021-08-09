Дисквалифицированный за допинг футболист Обухов покинул "Ростов"
Игрока отстранили на полгода за употребление запрещённого препарата метандиенон.
Фото © ФК "Ростов"
"Ростов" расторг контракт с нападающим команды Владимиром Обуховым. Об этом сообщается на сайте российского футбольного клуба.
"Благодарим Владимира за время в нашем клубе и желаем удачи!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
В середине июля ФИФА дисквалифицировала Обухова на полгода. В его пробе, взятой в 2013 году, обнаружили запрещённое вещество метандиенон.
"Многого не понимал": Дисквалифицированный футболист Обухов рассказал, как ему кололи допинг в "Торпедо"
29-летний форвард выступал за "Ростов" с 2020 года. В составе команды он провёл 11 матчей, сделав одну голевую передачу. Также футболист играл за столичные "Спартак" и "Торпедо", краснодарскую "Кубань", саранскую "Мордовию", "Тамбов" и "Сочи".
С 2012 по 2014 год Обухов выступал за молодёжную сборную России. В составе команды он провёл 17 матчей, забив восемь голов.
Комментариев: 0