Дисквалифицированный за допинг футболист Обухов покинул "Ростов"

"Ростов" расторг контракт с нападающим команды Владимиром Обуховым. Об этом сообщается на сайте российского футбольного клуба.

"Благодарим Владимира за время в нашем клубе и желаем удачи!" — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

В середине июля ФИФА дисквалифицировала Обухова на полгода. В его пробе, взятой в 2013 году, обнаружили запрещённое вещество метандиенон.

29-летний форвард выступал за "Ростов" с 2020 года. В составе команды он провёл 11 матчей, сделав одну голевую передачу. Также футболист играл за столичные "Спартак" и "Торпедо", краснодарскую "Кубань", саранскую "Мордовию", "Тамбов" и "Сочи".