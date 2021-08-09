Немецкий математик прилетел к первенцу, которого родила 58-летняя петербурженка

60-летний немецкий профессор математики Клаус Петер Вильдероттер прилетел в Санкт-Петербург, чтобы встретиться со своим первенцем, которого благодаря процедуре ЭКО родила ему 58-летняя супруга. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Юрий появился на свет в марте этого года. Мальчика в свои 58 лет родила сотрудница попечительского совета Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Мария Кононова. Для женщины это тоже первый ребёнок. Из-за ковидных ограничений и закрытых границ супруги не могли увидеться лично, и несколько месяцев профессор наблюдал за тем, как растёт его сын, по видеосвязи.

"Наш папа приехал 8 августа с двумя ПЦР-тестами прямым рейсом из Мюнхена. Сыночек очень ждал с самого утра своего папочку и сразу обнял его на пороге дома. Папочка был счастлив, сказал, что бабушка в Германии отказывается умирать, пока не встретится с внуком", — рассказала мама мальчика.

Для безопасных родов медики выбрали кесарево сечение. В результате Юрий родился абсолютно здоровым и в свои почти пять месяцев весит уже 7,77 килограмма.