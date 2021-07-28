Автомат-амфибия: Почему в США восторгаются российским подводным оружием Российское оружие уже давно стало предметом культа в среде американских любителей пострелять. Теперь обсуждаются и подводные варианты. 27 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Американский журнал The National Interest восхитился российской подводной штурмовой винтовкой АДС (автомат двухсредный специальный). Озаглавив статью как "Россия может выиграть в любой перестрелке… под водой" автор подробно описывает все достоинства автомата, скорострельность и дальность выстрела, упоминая и возможность его применения как на земле, так и в воде.

— Вода и огнестрельное оружие плохо совместимы, но АДС решает эти вопросы. Он был специально разработан для подобных операций и является "амфибией" — оружием, которое используют военные Российской армии, обученные сражаться под водой ("водолазы"). Разработан автомат был в 2007 году, а широкой публике представлен в 2013-м, — пишет автор статьи Питер Сучиу.

Данное мнение может показаться странным. Действительно, американский военный обозреватель поёт дифирамбы российскому стрелковому оружию в условиях, когда наши страны, мягко говоря, "ищут точки сближения". Однако на самом деле ничего удивительного в этом нет. Определённый культ советского, а вместе с ним и российского оружия является частью культурной парадигмы в США.

— Всё наше оружие активно демонстрируется в фильмах и играх, им зачастую пользуются враги, но тем не менее типовые модели автоматов Калашникова, БТР-70 и БТР-80, РПГ, а также изредка попадающиеся Ми-24, Т-72 и винтовка Драгунова прочно осели в американской культуре. Да, это оружие террористов, врагов демократии, но тем не менее оно достаточно привлекательно и имеет свою популярность. Скажем, в американских армейских магазинах продаётся большое количество российского стрелкового оружия. Это необязательно made in Russia, чаще это самопал, реплики или лицензия, но внешние формы узнаваемы. Более того, американская армия активно изучает российские и советские образцы, проводит учебные бои, у них есть даже эскадрилья, которая изображает российскую военную технику, так что ничего удивительного в том, что американцам интересны российские военные разработки, тем более такие необычные, как подводные автоматы, — говорит военный эксперт Борис Рожин.

Более того, несмотря на то что современный рынок оружия уже поделён и любовь к какому-либо виду образуется вне зависимости от его технических характеристик, в реальных условиях даже американские солдаты могут действовать иначе, считает военный обозреватель Сергей Ищенко.

— Были же сообщения, что в Афганистане американские солдаты вместо своих винтовок использовали наши калашниковы, которые добывали у афганцев или выменивали через официальные афганские силы. Голод не тётка, в условиях пустыни, песчаной бури наше оружие оказывается более надёжным, чем американское. Неприхотливость, наверное, главное качество всего российского вооружения, поэтому в известном смысле к нему относятся с уважением, — говорит эксперт.

Двухсредный автомат АДС. Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

При этом истории с боевыми пловцами окутаны ореолом тайны. Все операции, в которых когда-либо участвовали данные рода войск, засекречены, про них ничего неизвестно, говорит военный эксперт Дмитрий Литовкин.

— Году в 1995-м вышла статья на Западе, в которой рассказывалось, что наши спецназовцы как-то отбили сухогруз от пиратов где-то в Индонезии. Её показали главкому ВМФ, а он посмеялся и сказал, что пусть всё будет на усмотрение журналистов. Но факт остаётся фактом. Сейчас проходит достаточно много выставок вооружений, там демонстрируется очень много оборудования, которое предназначено исключительно для работы под водой. Скажем, субмарина "Пиранья" или АПЛ "Горгона". Они же сугубо диверсионные. Не сами же они будут плавать, на них будут работать люди. Или, скажем, подводную лодку БС-136 "Оренбург" тоже можно использовать для доставки диверсантов. В советское время у нас были созданы целые бригады на Северном, Чёрном море и в Тихом океане. Кроме того, СССР был первой страной, где изобрели подводный пистолет и автомат, которые, кстати, сегодня поставляются на экспорт, — сообщил он.

Авторы Никита Юрченко