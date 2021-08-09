Прихожанин во Франции убил католического священника из своей общины

В департаменте Вандея на западе Франции местный житель признался в убийстве католического священника. В жандармерию он явился самостоятельно и рассказал обо всём полиции, сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен перед тем, как выехать на место происшествия.

"Выражаю полную поддержку всем католикам нашей страны после драматического убийства священника в Вандее. Я направляюсь туда", — написал Дарманен в "Твиттере".

По данным телеканала BFM TV, 39-летний мужчина из Руанды находился под судебным надзором за поджог древнего собора в Нанте в 2020 году. Тогда он работал волонтёром и устроил возгорание сразу в трёх местах: под большим и малым органами, а также у электрощита. Лайф тогда публиковал фотографии с последствиями пожара.