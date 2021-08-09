Московский зоопарк изменил режим работы

Московский зоопарк сократил время своей работы на один час. Как сообщается в официальной группе во "ВКонтакте", решение было принято в связи с сокращением светового дня.

"Дорогие друзья! До осени ещё далеко, но световой день немного уменьшается. Поэтому мы вынуждены сократить время работы зоопарка на один час", — говорится в сообщении.

Отмечается, что графика изменения не коснутся — учреждение продолжит работать без выходных. С сегодняшнего дня вход для посетителей будет открываться в 7:30 утра, а закрываться — в восемь вечера. При этом сам зоопарк будет работать до девяти часов вечера. Вход в детскую зону доступен ежедневно с девяти утра, напомнили в учреждении.