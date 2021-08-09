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Московский зоопарк изменил режим работы

При этом учреждение продолжает принимать посетителей ежедневно, без выходных.

9 августа, 13:33
<p>Фото © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Московский зоопарк сократил время своей работы на один час. Как сообщается в официальной группе во "ВКонтакте", решение было принято в связи с сокращением светового дня.

"Дорогие друзья! До осени ещё далеко, но световой день немного уменьшается. Поэтому мы вынуждены сократить время работы зоопарка на один час", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что графика изменения не коснутся — учреждение продолжит работать без выходных. С сегодняшнего дня вход для посетителей будет открываться в 7:30 утра, а закрываться — в восемь вечера. При этом сам зоопарк будет работать до девяти часов вечера. Вход в детскую зону доступен ежедневно с девяти утра, напомнили в учреждении.

Ранее Лайф рассказывал, что в Московском зоопарке родилось пять птенцов фламинго — один розовый и четверо красных.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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