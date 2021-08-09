Второй взрыв прогремел на металлургическом комбинате в Липецке
После ЧП возникло небольшое возгорание, однако обошлось без пострадавших и разрушений.
Фото © Сайт НМЛК
Ещё один взрыв прогремел на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Произошло это во время восстановительных работ в районе кислородно-распределительной подстанции (КРП), где упало дерево и повредило трубопровод.
По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, новый взрыв прогремел во время ремонта. Возникшее небольшое возгорание было оперативно ликвидировано. В компании агентству рассказали, что причиной инцидента стал остаточный кислород, скопившийся в трубе. В результате хлопка разрушений не было. На месте дежурят пожарные службы. Случившееся никак не повлияло на процесс восстановления и производство.
А ранее Лайф рассказывал, что в Барнауле прогремел взрыв в многоэтажном доме. Ударная волна выбила окна и даже повредила стены. Пострадало два человека. Пенсионерка 1951 года рождения получила ожог 55% поверхности тела. Ещё одна пострадавшая — девочка 2013 года рождения.
Комментариев: 0