Второй взрыв прогремел на металлургическом комбинате в Липецке

Ещё один взрыв прогремел на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Произошло это во время восстановительных работ в районе кислородно-распределительной подстанции (КРП), где упало дерево и повредило трубопровод.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, новый взрыв прогремел во время ремонта. Возникшее небольшое возгорание было оперативно ликвидировано. В компании агентству рассказали, что причиной инцидента стал остаточный кислород, скопившийся в трубе. В результате хлопка разрушений не было. На месте дежурят пожарные службы. Случившееся никак не повлияло на процесс восстановления и производство.