НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Второй взрыв прогремел на металлургическом комбинате в Липецке

После ЧП возникло небольшое возгорание, однако обошлось без пострадавших и разрушений.

9 августа, 13:46
<p>Фото © Сайт <a href="https://nlmk.com/ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">НМЛК</a></p>

Фото © Сайт НМЛК

Ещё один взрыв прогремел на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Произошло это во время восстановительных работ в районе кислородно-распределительной подстанции (КРП), где упало дерево и повредило трубопровод.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, новый взрыв прогремел во время ремонта. Возникшее небольшое возгорание было оперативно ликвидировано. В компании агентству рассказали, что причиной инцидента стал остаточный кислород, скопившийся в трубе. В результате хлопка разрушений не было. На месте дежурят пожарные службы. Случившееся никак не повлияло на процесс восстановления и производство.

Десять горняков пострадали при взрыве на шахте на Украине

Десять горняков пострадали при взрыве на шахте на Украине

А ранее Лайф рассказывал, что в Барнауле прогремел взрыв в многоэтажном доме. Ударная волна выбила окна и даже повредила стены. Пострадало два человека. Пенсионерка 1951 года рождения получила ожог 55% поверхности тела. Ещё одна пострадавшая — девочка 2013 года рождения.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Кудрово задержали мужчину, который ворвался в детский сад с ножом

сегодня в 15:08

Путин поручил оказать помощь россиянам, пострадавшим от лесных пожаров

сегодня в 14:21

Резиденцию Лукашенко пометили в Google Maps как "Поместье диктатора"

сегодня в 15:02

Блогерша поймала своего идеального парня на измене, после того как просто забила его имя в Google

сегодня в 15:03

Журова поспорила с Познером из-за слов о наказании России на Олимпиаде в Токио

сегодня в 14:54

Новости партнеров

Layer 1