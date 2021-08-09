Netflix показала трейлер аниме "Ведьмак. Кошмар волка" на русском языке
В нём зрителям представили Весемира, которому в дальнейшем предстоит стать наставником Геральта из Ривии.
На ютуб-канале Netflix Russia вышел дублированный трейлер анимационного фильма "Ведьмак. Кошмар волка". Премьера приквела ожидается 23 августа.
Сюжет "Кошмара волка" будет строиться на приключениях молодого Весемира, который в итоге стал наставником одного из ключевых героев вселенной "Ведьмака" — Геральта из Ривии. Весемир, став ведьмаком, начал убивать монстров за деньги и славу. Ему предстоит столкнуться со страшным чудовищем, которое будет угрозой для королевства.
Напомним, что второй сезон сериала "Ведьмак" будет доступен на "Нетфликсе" 17 декабря 2021 года.
Комментариев: 0