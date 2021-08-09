Netflix показала трейлер аниме "Ведьмак. Кошмар волка" на русском языке

Сюжет "Кошмара волка" будет строиться на приключениях молодого Весемира, который в итоге стал наставником одного из ключевых героев вселенной "Ведьмака" — Геральта из Ривии. Весемир, став ведьмаком, начал убивать монстров за деньги и славу. Ему предстоит столкнуться со страшным чудовищем, которое будет угрозой для королевства.