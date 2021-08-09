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Netflix показала трейлер аниме "Ведьмак. Кошмар волка" на русском языке

В нём зрителям представили Весемира, которому в дальнейшем предстоит стать наставником Геральта из Ривии.

9 августа, 18:06

На ютуб-канале Netflix Russia вышел дублированный трейлер анимационного фильма "Ведьмак. Кошмар волка". Премьера приквела ожидается 23 августа.

Сюжет "Кошмара волка" будет строиться на приключениях молодого Весемира, который в итоге стал наставником одного из ключевых героев вселенной "Ведьмака" — Геральта из Ривии. Весемир, став ведьмаком, начал убивать монстров за деньги и славу. Ему предстоит столкнуться со страшным чудовищем, которое будет угрозой для королевства.

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Напомним, что второй сезон сериала "Ведьмак" будет доступен на "Нетфликсе" 17 декабря 2021 года.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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