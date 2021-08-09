Джабаров поддержал идею запрещать въезд в РФ иностранцам-русофобам

Первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал ситуацию с нападением на продавщицу в Киргизии из-за того, что она говорила на русском языке. Он положительно высказался за предложение запрещать въезд в страну тем, кто притесняет носителей русского языка.

"Конечно, очень неприятный инцидент, и меня крайне удивляет, потому что Киргизия мало того, что член СНГ, но ещё и член ЕАЭС (Евразийский экономический союз. — Прим. Лайфа). Это, кстати, одна из немногих стран, где русский язык является государственным языком. И никаких ограничений никогда не было", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению Джабарова, не стоит судить о целой нации по одному человеку, но "гасить такие процессы и наказывать виновных надо сразу, потому что это плохой путь и заканчивается он печально".