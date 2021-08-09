Джабаров поддержал идею запрещать въезд в РФ иностранцам-русофобам
Он назвал инцидент с нападением на продавщицу в Киргизии плохим путём, который печально заканчивается.
Первый зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал ситуацию с нападением на продавщицу в Киргизии из-за того, что она говорила на русском языке. Он положительно высказался за предложение запрещать въезд в страну тем, кто притесняет носителей русского языка.
"Конечно, очень неприятный инцидент, и меня крайне удивляет, потому что Киргизия мало того, что член СНГ, но ещё и член ЕАЭС (Евразийский экономический союз. — Прим. Лайфа). Это, кстати, одна из немногих стран, где русский язык является государственным языком. И никаких ограничений никогда не было", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
По мнению Джабарова, не стоит судить о целой нации по одному человеку, но "гасить такие процессы и наказывать виновных надо сразу, потому что это плохой путь и заканчивается он печально".
Ранее сообщалось, что обладательница титула "Мисс Молдавия – 2008" Яна Варнакова стала участницей конфликта из-за того, что использовала русскую речь. Инцидент произошёл в Кишинёве в очереди к банкомату. Стоявшая перед Варнаковой женщина решила, что та подсматривает ПИН-код, и начала оскорблять девушку, назвав её стервой и "вонючей русской".
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