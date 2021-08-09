"Отряд самоубийц: Миссия навылет" провалился в прокате в США
Некоторые аналитики связывают такой низкий рейтинг кинокартины среди американцев с пандемией коронавируса.
Фото © Instagram / thesuicidesquad
Премьера кинокомикса "Отряд самоубийц: Миссия навылет" состоялась в США 30 июля, а в России кинопоказ прошёл 5 августа. Как сообщает Variety, картина с бюджетом 185 миллионов долларов собрала на старте в Штатах только 26,5 миллиона долларов — цифра оказалась ниже даже самых минимальных прогнозов.
Несмотря на высокие ожидания критиков, которые оценивали успех сиквела в 92% из 100 возможных, американские зрители не проявили к картине должного интереса. Некоторые аналитики связывают провал с пандемией коронавируса.
"В настоящее время это жестокий рынок. В нормальных условиях сильная маркетинговая кампания может превратить все недостатки в прибыль и обеспечить хорошие прокатные выходные. В нынешних условиях это нереально", — заявил Дэвид Гросс, глава консалтинговой компании, которая работала над фильмом.
Ранее Лайф сообщал, что Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney из-за онлайн-релиза "Чёрной вдовы" — в контракте актрисы на съёмки не был прописан премьерный стриминг картины, который мог стоить ей более 50 миллионов долларов. Однако позднее компания назвала иск актрисы необоснованным.
Комментариев: 0