"Отряд самоубийц: Миссия навылет" провалился в прокате в США

Премьера кинокомикса "Отряд самоубийц: Миссия навылет" состоялась в США 30 июля, а в России кинопоказ прошёл 5 августа. Как сообщает Variety, картина с бюджетом 185 миллионов долларов собрала на старте в Штатах только 26,5 миллиона долларов — цифра оказалась ниже даже самых минимальных прогнозов.

Несмотря на высокие ожидания критиков, которые оценивали успех сиквела в 92% из 100 возможных, американские зрители не проявили к картине должного интереса. Некоторые аналитики связывают провал с пандемией коронавируса.

"В настоящее время это жестокий рынок. В нормальных условиях сильная маркетинговая кампания может превратить все недостатки в прибыль и обеспечить хорошие прокатные выходные. В нынешних условиях это нереально", — заявил Дэвид Гросс, глава консалтинговой компании, которая работала над фильмом.