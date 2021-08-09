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"Отряд самоубийц: Миссия навылет" провалился в прокате в США

Некоторые аналитики связывают такой низкий рейтинг кинокартины среди американцев с пандемией коронавируса.

9 августа, 18:24
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRUZBMDlKWN/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">thesuicidesquad</a></p>

Фото © Instagram / thesuicidesquad

Премьера кинокомикса "Отряд самоубийц: Миссия навылет" состоялась в США 30 июля, а в России кинопоказ прошёл 5 августа. Как сообщает Variety, картина с бюджетом 185 миллионов долларов собрала на старте в Штатах только 26,5 миллиона долларов — цифра оказалась ниже даже самых минимальных прогнозов.

Несмотря на высокие ожидания критиков, которые оценивали успех сиквела в 92% из 100 возможных, американские зрители не проявили к картине должного интереса. Некоторые аналитики связывают провал с пандемией коронавируса.

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"В настоящее время это жестокий рынок. В нормальных условиях сильная маркетинговая кампания может превратить все недостатки в прибыль и обеспечить хорошие прокатные выходные. В нынешних условиях это нереально", — заявил Дэвид Гросс, глава консалтинговой компании, которая работала над фильмом.

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Ранее Лайф сообщал, что Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney из-за онлайн-релиза "Чёрной вдовы" — в контракте актрисы на съёмки не был прописан премьерный стриминг картины, который мог стоить ей более 50 миллионов долларов. Однако позднее компания назвала иск актрисы необоснованным.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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