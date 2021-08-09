В ДНР начали оформлять российские полисы ОМС

Отмечается, что для оформления полиса ОМС необходимо предоставить паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта, а также СНИЛС (для лиц старше 18 лет). Для россиян от 14 до 18 лет необходимы паспорт или временное удостоверение личности, а также паспорт законного представителя несовершеннолетнего; документ, подтверждающий полномочия законного представителя. Это касается и детей до 14 лет, только вместо паспорта надо будет предоставить свидетельство о рождении.