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В ДНР начали оформлять российские полисы ОМС

Получить его можно при наличии паспорта или временного удостоверения личности, а также СНИЛС.

9 августа, 18:14
<p>Фото © Пресс-служба МСК "Уралсиб"</p>

Фото © Пресс-служба МСК "Уралсиб"

В отделениях Единого регистрационного центра Донецкой Народной Республики (ДНР) открылась услуга по оформлению полиса обязательного медицинского страхования для граждан РФ, проживающих в этом регионе.

"С 09 августа 2021 года для граждан РФ, проживающих на территории ДНР, доступна новая услуга — получение полиса обязательного медицинского страхования", — говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции ДНР.

Бесплатная медицина: какие услуги доступны по полису ОМС в 2021 году

Бесплатная медицина: какие услуги доступны по полису ОМС в 2021 году

Отмечается, что для оформления полиса ОМС необходимо предоставить паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта, а также СНИЛС (для лиц старше 18 лет). Для россиян от 14 до 18 лет необходимы паспорт или временное удостоверение личности, а также паспорт законного представителя несовершеннолетнего; документ, подтверждающий полномочия законного представителя. Это касается и детей до 14 лет, только вместо паспорта надо будет предоставить свидетельство о рождении.

Напомним, что в конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования. Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) передадут полномочия по организации медпомощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями. Также фонд будет вести единый реестр медорганизаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медстрахования.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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