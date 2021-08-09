НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В США назвали лучший российский истребитель

В арсенале данного самолёта ракеты класса "воздух – воздух", высокоточные боеприпасы и неуправляемые бомбы.

9 августа, 18:40
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Для превосходства в воздухе российский самолёт Су-35С является лучшим решением среди аналогов четвёртого поколения и затмевает даже американский F-22 Raptor, который относится уже к пятому поколению. Таким мнением поделился колумнист The National Interest Марк Эпископос.

За счёт двигателя с управляемым вектором тяги самолёт приобрёл сверхманёвренность. Также Су-35С доступны стеклянная кабина с новой авионикой, аналоговые приборы и новый радар, способный отслеживать до 30 целей на расстоянии до 400 километров.

При этом отмечается боевая нагрузка самолёта в 8000 тонн, что позволяет ему превосходить американские аналоги четвёртого и — местами — пятого поколения. В арсенале Су-35С ракеты класса "воздух – воздух", высокоточные боеприпасы и неуправляемые бомбы, что позволяет добиться превосходства в воздушном пространстве.

Самолёт Су-35С упал в Охотское море после отказа двигателя

Самолёт Су-35С упал в Охотское море после отказа двигателя

Ранее стало известно, что в 2025 году начнут производить модернизированный вариант российского истребителя пятого поколения Су-57.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

На Дальнем Востоке истребители подняли на перехват самолёта-разведчика ВВС США

11 июля 2020, 11:12

Байден обвинил Лукашенко в попытках удержать власть в Белоруссии любой ценой

сегодня в 16:30

До конца года ВМФ получит сразу три атомные подлодки

сегодня в 04:58

Цена биткоина поднялась выше 46 тысяч долларов впервые с мая

сегодня в 19:43

Умерли за полчаса: Лайф узнал детали трагедии в больнице Владикавказа, где погибло девять пациентов

сегодня в 19:32

Новости партнеров

Layer 1