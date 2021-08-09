В США назвали лучший российский истребитель
В арсенале данного самолёта ракеты класса "воздух – воздух", высокоточные боеприпасы и неуправляемые бомбы.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Для превосходства в воздухе российский самолёт Су-35С является лучшим решением среди аналогов четвёртого поколения и затмевает даже американский F-22 Raptor, который относится уже к пятому поколению. Таким мнением поделился колумнист The National Interest Марк Эпископос.
За счёт двигателя с управляемым вектором тяги самолёт приобрёл сверхманёвренность. Также Су-35С доступны стеклянная кабина с новой авионикой, аналоговые приборы и новый радар, способный отслеживать до 30 целей на расстоянии до 400 километров.
При этом отмечается боевая нагрузка самолёта в 8000 тонн, что позволяет ему превосходить американские аналоги четвёртого и — местами — пятого поколения. В арсенале Су-35С ракеты класса "воздух – воздух", высокоточные боеприпасы и неуправляемые бомбы, что позволяет добиться превосходства в воздушном пространстве.
Ранее стало известно, что в 2025 году начнут производить модернизированный вариант российского истребителя пятого поколения Су-57.
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