Цена биткоина поднялась выше 46 тысяч долларов впервые с мая
За последние сутки криптовалюта подорожала более чем на шесть процентов.
Фото © Pixabay
Криптовалюта биткоин (Bitcoin) в ходе торговой сессии ускорила рост, подорожав до 46 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.
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За последние сутки стоимость биткоина выросла на 6,05%. Показатель 46 тысяч долларов криптовалюта превысила впервые с мая текущего года.
Биткоин представляет собой децентрализованную систему на основе технологии блокчейн. Впервые она появилась в 2009 году, её автором является человек или группа людей под псевдонимом Сатоси Накамото. Эмиссия биткоина ограничена естественным образом, и в настоящее время большая её часть уже добыта.
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