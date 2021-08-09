НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Цена биткоина поднялась выше 46 тысяч долларов впервые с мая

За последние сутки криптовалюта подорожала более чем на шесть процентов.

9 августа, 19:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Криптовалюта биткоин (Bitcoin) в ходе торговой сессии ускорила рост, подорожав до 46 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

На крипторынке прозвенел тревожный звонок: Почему вводят новый запрет на инвестиции и что давит на курс биткоина

На крипторынке прозвенел тревожный звонок: Почему вводят новый запрет на инвестиции и что давит на курс биткоина

За последние сутки стоимость биткоина выросла на 6,05%. Показатель 46 тысяч долларов криптовалюта превысила впервые с мая текущего года.

Биткоин представляет собой децентрализованную систему на основе технологии блокчейн. Впервые она появилась в 2009 году, её автором является человек или группа людей под псевдонимом Сатоси Накамото. Эмиссия биткоина ограничена естественным образом, и в настоящее время большая её часть уже добыта.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1