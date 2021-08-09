Цена биткоина поднялась выше 46 тысяч долларов впервые с мая

Криптовалюта биткоин (Bitcoin) в ходе торговой сессии ускорила рост, подорожав до 46 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk .

На крипторынке прозвенел тревожный звонок: Почему вводят новый запрет на инвестиции и что давит на курс биткоина

За последние сутки стоимость биткоина выросла на 6,05%. Показатель 46 тысяч долларов криптовалюта превысила впервые с мая текущего года.

Биткоин представляет собой децентрализованную систему на основе технологии блокчейн. Впервые она появилась в 2009 году, её автором является человек или группа людей под псевдонимом Сатоси Накамото. Эмиссия биткоина ограничена естественным образом, и в настоящее время большая её часть уже добыта.