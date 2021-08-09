"Усидеть на двух стульях не получится": В Крыму пословицей ответили Лукашенко на условие для признания полуострова частью РФ
По словам депутата Руслана Бальбека, нынешняя позиция белорусского лидера не приблизит его к Европе.
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Президенту Белоруссии Александру Лукашенко не удастся "усидеть на двух стульях". Так депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек отреагировал на слова белорусского лидера о том, в каком случае Минск признает полуостров частью России.
В беседе с "Газетой.ру" парламентарий отметил, что нынешняя позиция "не приблизит Лукашенко к Европе", но в то же время "вызовет недоумение россиян от такого поведения союзника".
"Президент Белоруссии уже нелегитимен в глазах западного сообщества. Он таким заявлением надеется убрать этот барьер? Усидеть на двух стульях не получится, а вот оскорбить россиян уже получилось", — подчеркнул Бальбек.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия официально признает статус Крыма, когда последний российский олигарх начнёт поставлять на полуостров свою продукцию. По словам политика, в этом вопросе у него "развязаны руки" и на его решение не влияет даже Будапештский меморандум.
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