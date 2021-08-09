Премьер Греции назвал ситуацию с пожарами бедствием беспрецедентных масштабов

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в эфире греческого телевидения ERT, что страна столкнулась со стихийным бедствием беспрецедентных масштабов. По его словам, последние дни были одними из самых тяжёлых.

"Перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов: за несколько дней во всех уголках Греции вспыхнуло 586 пожаров. Пожаров, которые из-за беспрецедентной жары и многомесячной засухи сейчас очень трудно потушить", — уточнил премьер.