Премьер Греции назвал ситуацию с пожарами бедствием беспрецедентных масштабов
Многомесячная засуха сильно затрудняет борьбу с огнём, количество очагов возгорания за несколько дней увеличилось на 586.
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в эфире греческого телевидения ERT, что страна столкнулась со стихийным бедствием беспрецедентных масштабов. По его словам, последние дни были одними из самых тяжёлых.
"Перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов: за несколько дней во всех уголках Греции вспыхнуло 586 пожаров. Пожаров, которые из-за беспрецедентной жары и многомесячной засухи сейчас очень трудно потушить", — уточнил премьер.
Напомним, что накануне в Греции вспыхнули масштабные лесные пожары, их причиной является экстремальная жара: температура воздуха в регионе достигает плюс 47 градусов. При этом недавно в республике отмечалось улучшение лесопожарной ситуации. Позднее, в связи с нехваткой средств в борьбе со стихией, Греция попросила у России самолёты и вертолёты для тушения природных пожаров и выразила благодарность за поддержку.
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