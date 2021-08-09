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Премьер Греции назвал ситуацию с пожарами бедствием беспрецедентных масштабов

Многомесячная засуха сильно затрудняет борьбу с огнём, количество очагов возгорания за несколько дней увеличилось на 586.

9 августа, 19:00
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в эфире греческого телевидения ERT, что страна столкнулась со стихийным бедствием беспрецедентных масштабов. По его словам, последние дни были одними из самых тяжёлых.

"Перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов: за несколько дней во всех уголках Греции вспыхнуло 586 пожаров. Пожаров, которые из-за беспрецедентной жары и многомесячной засухи сейчас очень трудно потушить", — уточнил премьер.

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Напомним, что накануне в Греции вспыхнули масштабные лесные пожары, их причиной является экстремальная жара: температура воздуха в регионе достигает плюс 47 градусов. При этом недавно в республике отмечалось улучшение лесопожарной ситуации. Позднее, в связи с нехваткой средств в борьбе со стихией, Греция попросила у России самолёты и вертолёты для тушения природных пожаров и выразила благодарность за поддержку.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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