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"Талибан" менее чем за неделю захватил столицы шести провинций Афганистана

Уже обозначены следующие цели. Бои между экстремистами и правительственными войсками ведутся в Балхе, Тахаре и Кундузе.

9 августа, 19:06
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Боевики запрещённого в России движения "Талибан"* захватили шестую столицу провинции Афганистана — город Айбак, провинция Саманган, с населением девять тысяч человек. Об этом сообщила компания BBC.

Отмечается, что часть правительственных войск в городе перешла на сторону "Талибана". Переговоры вела группа старейшин. По словам местных властей, Айбак был сдан без боя, чтобы избежать гибели людей и массовых разрушений.

Бои между боевиками и правительственными войсками сейчас ведутся в трёх северных провинциях — Балхе, Тахаре и Кундузе. Следующими целями талибы обозначили города Мазари-Шариф (там расположена Голубая мечеть — священное место шиитов) и Пули-Хумри. Сведения пока противоречивые: некоторые утверждают, что к местам подходят подкрепления "Талибана", другие отмечают ложность этой информации.

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Ранее в Афганистане сообщили об убийстве "теневого губернатора" талибов. По данным Минобороны республики, Абида Мавлави был ликвидирован вместе с другими 14 террористами. Однако представитель радикалов опровергает данную информацию. Также сообщалось, что талибы взяли под контроль две афганские провинции. Территории полностью контролировались радикалами, а правительственные войска вынуждены были отступить. По данным местных СМИ, в ходе боёв был убит начальник тюрьмы Джаузджана вместе с коллегой.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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