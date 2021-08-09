"Талибан" менее чем за неделю захватил столицы шести провинций Афганистана

Боевики запрещённого в России движения "Талибан"* захватили шестую столицу провинции Афганистана — город Айбак, провинция Саманган, с населением девять тысяч человек. Об этом сообщила компания BBC.

Отмечается, что часть правительственных войск в городе перешла на сторону "Талибана". Переговоры вела группа старейшин. По словам местных властей, Айбак был сдан без боя, чтобы избежать гибели людей и массовых разрушений.

Бои между боевиками и правительственными войсками сейчас ведутся в трёх северных провинциях — Балхе, Тахаре и Кундузе. Следующими целями талибы обозначили города Мазари-Шариф (там расположена Голубая мечеть — священное место шиитов) и Пули-Хумри. Сведения пока противоречивые: некоторые утверждают, что к местам подходят подкрепления "Талибана", другие отмечают ложность этой информации.

Ранее в Афганистане сообщили об убийстве "теневого губернатора" талибов. По данным Минобороны республики, Абида Мавлави был ликвидирован вместе с другими 14 террористами. Однако представитель радикалов опровергает данную информацию. Также сообщалось, что талибы взяли под контроль две афганские провинции. Территории полностью контролировались радикалами, а правительственные войска вынуждены были отступить. По данным местных СМИ, в ходе боёв был убит начальник тюрьмы Джаузджана вместе с коллегой.