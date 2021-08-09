Соловьёв счёл странным условие Лукашенко для признания Крыма российским
Он отметил, что ставить политические решения в зависимость от действий чужих "олигархов" совсем недальновидно, а магнатов "из 90-х" в России уже давно нет.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Журналист Владимир Соловьёв прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск признает Крым российским, когда "последний олигарх" начнёт поставлять продукцию в регион. Он счёл заявление довольно странным для главы государства.
Соловьёв отметил, что ставить свои политические решения в зависимость от действий чужих "олигархов" совсем недальновидно. По его словам, олигархов, какими они были в 90-е годы, в России уже давно нет.
"Пока в этом заявлении Лукашенко скорее слышится эхо уже давно отвергнутой Западом пресловутой "многовекторности". Теперь это выглядит так: Запад отвергает Белоруссию, а Россию из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества", — написал в своём телеграм-канале журналист.
Ранее глава Белоруссии заявил, что страна официально признает статус Крыма, когда последний российский олигарх начнёт поставлять на полуостров свою продукцию.
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