Соловьёв счёл странным условие Лукашенко для признания Крыма российским

Журналист Владимир Соловьёв прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск признает Крым российским, когда "последний олигарх" начнёт поставлять продукцию в регион. Он счёл заявление довольно странным для главы государства.

Соловьёв отметил, что ставить свои политические решения в зависимость от действий чужих "олигархов" совсем недальновидно. По его словам, олигархов, какими они были в 90-е годы, в России уже давно нет.

"Пока в этом заявлении Лукашенко скорее слышится эхо уже давно отвергнутой Западом пресловутой "многовекторности". Теперь это выглядит так: Запад отвергает Белоруссию, а Россию из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества", — написал в своём телеграм-канале журналист.