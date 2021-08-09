Путин поручил оказать помощь россиянам, пострадавшим от лесных пожаров
Он также распорядился оценить необходимость привлечения дополнительных сил для тушения очагов возгорания в регионах.
Фото © ТАСС / Ivan Nikiforov
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 сентября разработать меры поддержки россиян, пострадавших от природных пожаров. Как сообщается на сайте Кремля, погорельцам будут выплачены компенсации, единовременные пособия, а также будет оказана помощь в восстановлении жилья или приобретении нового.
"Принять меры по оказанию гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров в 2021 году, необходимой помощи, включая выплату единовременных пособий и компенсаций, капитальный ремонт повреждённого жилья, строительство нового жилья взамен утраченного и (или) приобретение нового жилья", — говорится на сайте.
Кроме того, глава государства поручил Министерству обороны РФ оценить необходимость привлечения дополнительных сил для тушения лесных пожаров в российских регионах, а МЧС — проверить обеспеченность субъектов техникой для ликвидации возгораний.
Также по поручению Путина из резервного фонда будут выделены дополнительные средства на борьбу с природными пожарами, а на Дальнем Востоке вместе с тем будет развёрнут межрегиональный Центр авиалесоохраны.
Как сообщал Лайф, площадь, пройденная огнём лесных пожаров в России, превысила шесть миллионов гектаров. Эта цифра сравнима с площадью таких государств, как Латвия или Литва, в два раза превышает площадь Бельгии. Наихудшая ситуация наблюдается в Якутии, где из-за перехода пожаров на населённые пункты ввели режим ЧС.
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