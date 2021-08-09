Путин поручил оказать помощь россиянам, пострадавшим от лесных пожаров

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 сентября разработать меры поддержки россиян, пострадавших от природных пожаров. Как сообщается на сайте Кремля, погорельцам будут выплачены компенсации, единовременные пособия, а также будет оказана помощь в восстановлении жилья или приобретении нового.

"Принять меры по оказанию гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров в 2021 году, необходимой помощи, включая выплату единовременных пособий и компенсаций, капитальный ремонт повреждённого жилья, строительство нового жилья взамен утраченного и (или) приобретение нового жилья", — говорится на сайте.

Кроме того, глава государства поручил Министерству обороны РФ оценить необходимость привлечения дополнительных сил для тушения лесных пожаров в российских регионах, а МЧС — проверить обеспеченность субъектов техникой для ликвидации возгораний.