Верховный суд России отклонил жалобу бизнесмена Павла Грудинина и признал законным отказ Центризбиркома допустить его к выборам в Госдуму.

"Решение ЦИК признать законным, жалобу Грудинина оставить без удовлетворения", — огласил судья.

После заседания суда член Центризбиркома Константин Мазуревский заявил журналистам, что комиссия руководствовалась данными Генпрокуратуры, которые говорят о том, что на момент сдачи документов в ЦИК Грудинин владел акциями иностранной компании.

"Суд сегодня подтвердил правомерность нашего решения, в коей мы не сомневались, посколько действовали в рамках официальных процедур на основании официальных данных Генеральной прокуратуры", — отметил Мазуревский.

Верховный суд признал законным снятие Грудинина с выборов в Госдуму. Видео © LIFE