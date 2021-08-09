Верховный суд признал законным снятие Грудинина с выборов в Госдуму
24 июля ЦИК исключила бизнесмена из списка, так как он, по данным комиссии, не выполнил требования закона.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Верховный суд России отклонил жалобу бизнесмена Павла Грудинина и признал законным отказ Центризбиркома допустить его к выборам в Госдуму.
"Решение ЦИК признать законным, жалобу Грудинина оставить без удовлетворения", — огласил судья.
После заседания суда член Центризбиркома Константин Мазуревский заявил журналистам, что комиссия руководствовалась данными Генпрокуратуры, которые говорят о том, что на момент сдачи документов в ЦИК Грудинин владел акциями иностранной компании.
"Суд сегодня подтвердил правомерность нашего решения, в коей мы не сомневались, посколько действовали в рамках официальных процедур на основании официальных данных Генеральной прокуратуры", — отметил Мазуревский.
Верховный суд признал законным снятие Грудинина с выборов в Госдуму. Видео © LIFE
Напомним, 24 июля ЦИК исключила Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму, так как предприниматель, по данным комиссии, не выполнил требования закона, согласно которому к моменту подачи документов кандидат обязан закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Тогда КПРФ подала апелляцию в Верховный суд на решение Центризбиркома.
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