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"Суют еду под дверь": Лайф узнал о втором маленьком узнике больницы в Волгограде

Лежащие в медучреждении мамочки незаметно подкармливали ребёнка. На их жалобы персонал не реагировал.

9 августа, 13:52

Лайфу стало известно о втором маленьком узнике в волгоградской больнице. Видео © Соцсети

Изоляция малыша в Волгоградской инфекционной больнице № 2 — это не единичный случай. Двумя месяцами ранее в одной из палат медучреждения заперли ещё одного ребёнка. В распоряжении Лайфа оказалось видео с маленьким "узником".

Как пояснил наш источник, мальчик в возрасте чуть более двух лет был изолирован на территории больницы в мае-июне. Его забрали у пьющих родителей, которых собирались лишить родительских прав. Персонал не разрешал стоять возле его палаты, запрещал кормить и в большинстве случаев не давал даже успокоить. Ребёнок сильно плакал, и лишь одна смена разрешила его уложить спать.

"Понимаю, что это не единственное место, куда привозят детей из неблагополучных семей, но я увидела именно тут ад. Ад для брошенных малюток. Этого малыша держат взаперти... Мамочки суют еду под дверь на салфетках, и каждая плачет возле этой двери", — рассказала автор видео.

Пациенты искренне не могли понять, почему такое происходит, тем более по отношению к ребёнку. При этом, по данным источника Лайфа, у мальчика заметили повреждения спины, "шишку в области почки". Врачи на это не обратили внимания, никаких последствий не было.

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Напомним, закрытого в палате малыша, который часами бьётся в дверь и зовёт маму, обнаружила одна из пациенток госпиталя. Женщина сняла на камеру несколько ужасающих кадров из больницы.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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