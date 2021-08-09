Путин дал ряд поручений по стабилизации цен на продукты

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства дал ряд поручений, касающихся стабилизации цен на продукты. Так, он постановил увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ.

"В ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объёма ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества Независимых Государств", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственный за это поручение — премьер-министр Михаил Мишустин. Президент должен получить доклад по этому вопросу до 1 сентября.

Кроме того, Владимир Путин призвал ФАС обеспечить мониторинг формирования цен на продукты в торговых сетях. Ответственный — глава службы Максим Шаскольский.