Встал на колени и бил по щекам: Невеста депутата от КПРФ описала, как пытались реанимировать убитого им инвалида
В виновность своего возлюбленного девушка, разумеется, не верит. По её словам, жених был хоть и в пьяном состоянии, но абсолютно вменяемым, на нём не было даже крови. Однако у Лайфа информация другая.
Невеста депутата от КПРФ описала, как пытались реанимировать убитого им инвалида
Фото © LIFE
Лайф пообщался с Айгуль — невестой депутата городского совета Мелеуза в Башкирии Александра Котелевского, которого арестовали за жестокое убийство инвалида. Именно она обнаружила тело погибшего Ильфата Тухветева, когда пришла забирать своего жениха из столярной мастерской.
Со слов девушки, в тот вечер её избранник-депутат несколько часов провёл с Тухветевым, который мастерил деревянные украшения для их свадьбы. Заволновавшись, что возлюбленный перестал брать трубку, Айгуль сама отправилась в мастерскую в сопровождении 18-летнего племянника своего жениха. На месте она увидела Котелевского, выходившего из соседней мастерской, причём депутат был настолько пьян, что едва держался на ногах и периодически падал на землю. А заглянув к мастеру Тухветеву, девушка увидела, что мужчина лежал возле своей машины без признаков жизни.
"Он лежал не в цеху, а на улице. Сашка (депутат Александр Котелевский. — Прим. ред.) подходил к нему, трогал, на колени вставал, пощёчины ему давал, по имени его называл — я уже не помню, как его зовут. Я пульс ему пощупала — у меня медобразование, поэтому я тоже трогала. Ну и дальше мы поняли, что он всё, мёртв", — рассказала Айгуль.
В виновность своего возлюбленного девушка, разумеется, не верит. По её словам, жених вышел к ней хоть и в пьяном состоянии, но абсолютно вменяемым, на нём не было даже капель крови. Однако у Лайфа информация другая. По данным нашего источника, Котелевский на момент прибытия полицейских был весь в крови, вёл себя буйно и пытался сбежать с места происшествия. Накануне состоялся суд, который отправил местного депутата от КПРФ под арест.
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