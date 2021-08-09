Встал на колени и бил по щекам: Невеста депутата от КПРФ описала, как пытались реанимировать убитого им инвалида

В виновность своего возлюбленного девушка, разумеется, не верит. По её словам, жених был хоть и в пьяном состоянии, но абсолютно вменяемым, на нём не было даже крови. Однако у Лайфа информация другая.